2019-10-29T11:52:33+03:00
Общество

«Ее теперь нарядить на Новый год»: из-за сильного ветра в Центральном парке упала ель

Об этом рассказала в соцсетях Анна Терешкова
Алена КУЛЕШОВА
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В Центральном парке из-за сильного ветра упала ель. Фото: Анна ТерешковаВ Центральном парке из-за сильного ветра упала ель. Фото: Анна Терешкова
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Последнюю неделю в Новосибирске бушует сильный ветер. Синоптики обещают, что в скором времени погода должна стать спокойнее, однако за прошедшие несколько дней стихия уже успела принести городу свои не самые приятные плоды. Сегодня в Центральном парке жители города обнаружили упавшую ель, которая росла там уже долгое время.

— У нас ЧП в Центральном парке! Очень жаль такое красивое дерево, но стихия победила! — написала в своем посте в Facebook Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и вице-мэр Новосибирска.

Некоторые люди предлагают нарядить ее к Новому году. Фото: Анна Терешкова

Некоторые люди предлагают нарядить ее к Новому году. Фото: Анна Терешкова

В комментариях под постом многие люди также выразили свое сожаление по поводу упавшей ели. Некоторые даже предложили нарядить ее к предстоящему Новому году:

— Оно совсем сломалось или еще можно пересадить?

— Как жалко! Может ее установить и нарядить уже к новому году?

— Печально, конечно. Не приживется уже в другом месте? — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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