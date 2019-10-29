«Качало очень хорошо»: под Новосибирском произошло землетрясение в 4,5 баллов
Слабые отголоски землетрясения были зарегистрированы сегодня в четырех населенных пунктах, которые находятся в Искитимском районе Новосибирской области.
— На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сразу несколько звонков от встревоженных местных жителей по поводу произошедшего в Искитимском районе сейсмособытия. Наиболее чувствительные сибиряки ощутили слабые толчки. Информации о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано во вторник, 29 октября в 8:36 по местному времени, в трех километрах восточнее населенного пункта Харино в Искитимском районе Новосибирской области.
— Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов в этом районе: Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово, — отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что на данный момент три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.
Сибиряки в соцсетях теперь делятся в комментариях своими ощущениями после произошедшего. Вот что они пишут:
— Сидя в офисном кресле, качало очень даже хорошо, при этом в центре Новосибирска.
— На пятом этаже чувствовалось. Стул нормально так качало.
— Было. Тряхнуло несильно. Сначала не понял что. Теперь понятно.
ИСТОЧНИК KP.RU