2019-10-28T16:17:43+03:00
Происшествия

«Что же вы делаете-то?»: тело мертвой девочки нашли под окнами высотки в центре Новосибирска

Следователи выясняют причину смерти
Анна ПАШАГИНА
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Тело девочки нашли под окнами. Фото: «Инцидент Новосибирск»Тело девочки нашли под окнами. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Вечером в понедельник, 28 октября, мертвую 13-летнюю девочку обнаружили возле дома №30 в Центральном районе Новосибирска. По предварительной информации, тело школьницы лежало под окнами высотки.

Вот что рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Организована доследственная проверка. В настоящее время выясняются обстоятельства наступления смерти несовершеннолетней, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Сибиряки в комментариях соболезнуют родным и пытаются понять, что могло случиться с девочкой:

— Смерть молодеть начала.

— Что происходит с детьми? Родители, выслушайте своих детей, этот возраст очень опасный!

— То мальчишка, теперь девочка, что же вы делаете-то, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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