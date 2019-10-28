«Что же вы делаете-то?»: тело мертвой девочки нашли под окнами высотки в центре Новосибирска
Вечером в понедельник, 28 октября, мертвую 13-летнюю девочку обнаружили возле дома №30 в Центральном районе Новосибирска. По предварительной информации, тело школьницы лежало под окнами высотки.
Вот что рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Организована доследственная проверка. В настоящее время выясняются обстоятельства наступления смерти несовершеннолетней, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
Сибиряки в комментариях соболезнуют родным и пытаются понять, что могло случиться с девочкой:
— Смерть молодеть начала.
— Что происходит с детьми? Родители, выслушайте своих детей, этот возраст очень опасный!
— То мальчишка, теперь девочка, что же вы делаете-то, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU