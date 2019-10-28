Новосибирских предпринимателей зовут обсудить, как торговать с другими странами

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-28T12:43:10+03:00

Это можно будет сделать на конференции «Национальная технологическая революции 20.35»

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Чуть больше недели осталось до одного из важных событий в бизнес-сфере - образовательной конференции, созданная для обсуждения стратегического развития России в сфере технологий и инноваций «Национальная технологическая революции 20.35» (Баркемп 20.35). Само мероприятие пройдет 7 и 8 октября в Санкт-Петербурге, однако поучаствовать в нем приглашают и новосибирских предпринимателей.

- Главная тема конференции - новая модеь экспорта и поддержка экспортных инициатив, технологического и образовательного обмена между Россией и зарубежными странами-партнерам, - пояснили в министерстве экономического развития Новосибирской области.

Всех участников ждут дискуссии, стратегические сессии, круглые столы, лекции, технологические экскурсии, мастер-классы. Также будет запущен сервис MatchMaking - зона международных деловых встреч: там можно будет договориться о сотрудничестве с зарубежными фирмами.

Тем предпринимателям, которые решат поучаствовать, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://leader-id.ru/event/26309/.

ИСТОЧНИК KP.RU