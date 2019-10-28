Машинист пытался тормозить: двое мужчин попали под колеса электрички в Академгородке

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-28T11:51:38+03:00

Один из пострадавших погиб на месте, другой был доставлен в больницу с тяжелыми травмами

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Около 8 часов утра 28 октября в Академгородке на станции «Сеятель» двое мужчин попали по колеса скоростной электрички. Один из них погиб на месте случившегося, а другой был доставлен в больницу.

— Двое мужчин шли вдоль железнодорожных путей, не соблюдая необходимые меры безопасности. В результате чего они были сбиты скоростным электропоездом, без остановок следовавшим по маршруту Новосибирск-Бердск, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. — Когда машинист состава заметил их, он предпринял метод экстренного торможения, начал подавать мужчинам специальные звуковые сигналы, однако они на них не отреагировали. Поэтому избежать столкновения не представлялось возможным.

Один из пострадавших, 20-летний молодой человек, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Второй пострадавший, 41-летний мужчина, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. На месте работает следственная оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU