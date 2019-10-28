У пассажира прихватило сердце: самолет из Новосибирска экстренно сел в Перми

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-28T11:20:50+03:00

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Самолет «Боинг-738», который вылетел из аэропорта «Толмачево» Новосибирска в Москву 27 октября, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми. Причиной произошедшего стало недомогание одного из пассажиров, обнаружившееся во время полета.

— Пассажиром был мужчина, у него было подозрение на инфаркт, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино». — Состояние мужчины заметили еще на борту самолета и пилоты приняли решение экстренно снижаться в ближайшем аэропорту. На данный момент, мы продолжаем искать его в больницах нашего города, чтобы выяснить более подробную информацию о его состоянии.

Самолет находился в аэропорту Перми больше часа и продолжить свой путь боинг смог только около полуночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU