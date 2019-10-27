2019-10-27T18:17:27+03:00
Общество

Творог у ног: продавщица встала обутой на упакованный кисломолочный продукт

Такое положение вещей возмутило новосибирцев
Анна ПАШАГИНА
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Работник стола обутая на холодильнике с творогом. Фото: revior.nsk.Работник стола обутая на холодильнике с творогом. Фото: revior.nsk.
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В социальных сетях появилось скандальное фото, сделанное в одном из супермаркетов города. На снимке видно, что работник магазина стоит на прилавке, и возле ее ног лежит упакованный творог.

— Если кто-то считает, что лазить грязной обувью по холодильникам и продуктам питания, это нормально, — прошу жить с этим дальше. Я, как медик, очень возмущена, — рассказывает очевидица этой ситуации на странице revior.nsk.

Девушка пыталась обратиться к администрации супермаркета, но никого не оказалось на рабочем месте. Поэтому она уведомила о происходящем сотрудников кассовой зоны.

— Сама больше сюда ходить за покупками не планирую и другим не советую, — резюмирует девушка.

Сибиряки тоже высказали свое мнение о происходящем:

— Творог упакован, на нем она прямо не стоит. Неприятно конечно, но не до такой степени, что прямо ужас!

— Вы сходите в другие гипермаркеты. Там в телегах, куда люди такой же товар складывают, родители возят детей, с такой же грязной обувью.

— Это неприятно, недопустимо. Но творог герметично упакован. Вы не видели, как его готовят, пакуют, транспортируют туда- сюда, раскладывают и хранят. Это одна мизерная часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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