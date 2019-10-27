Творог у ног: продавщица встала обутой на упакованный кисломолочный продукт
В социальных сетях появилось скандальное фото, сделанное в одном из супермаркетов города. На снимке видно, что работник магазина стоит на прилавке, и возле ее ног лежит упакованный творог.
— Если кто-то считает, что лазить грязной обувью по холодильникам и продуктам питания, это нормально, — прошу жить с этим дальше. Я, как медик, очень возмущена, — рассказывает очевидица этой ситуации на странице revior.nsk.
Девушка пыталась обратиться к администрации супермаркета, но никого не оказалось на рабочем месте. Поэтому она уведомила о происходящем сотрудников кассовой зоны.
— Сама больше сюда ходить за покупками не планирую и другим не советую, — резюмирует девушка.
Сибиряки тоже высказали свое мнение о происходящем:
— Творог упакован, на нем она прямо не стоит. Неприятно конечно, но не до такой степени, что прямо ужас!
— Вы сходите в другие гипермаркеты. Там в телегах, куда люди такой же товар складывают, родители возят детей, с такой же грязной обувью.
— Это неприятно, недопустимо. Но творог герметично упакован. Вы не видели, как его готовят, пакуют, транспортируют туда- сюда, раскладывают и хранят. Это одна мизерная часть.
ИСТОЧНИК KP.RU