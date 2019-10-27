2019-10-27T06:20:50+03:00
Происшествия

«У него взгляд стеклянный был»: парня ограбила цыганка на остановке в Новосибирске

Девушка, которая стояла на остановке, попыталась помочь, но воровка все-таки ушла с 500 рублями
Татьяна СОЛОВОВА
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Парень не смог сопротивляться цыганке. Фото: «Инцидент Новосибирск».Парень не смог сопротивляться цыганке. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Об истории, которая произошла на остановке «Лесоперевалка, подписчица Наталья рассказала в группе «Инцидент Новосибирск». На ее глазах парня начала грабить две цыганки:

- Как только одна из них попросила у него закурить, я сразу смекнула, что к чему, наблюдала. Когда он достал портмоне, я под предлогом спросить зажигалку влезла в процесс, - рассказывает девушка. – Я тогда его толкнула, а у него взгляд стеклянный!

Вторая цыганка стала кричать на девушку, и та отошла. А парень вновь начал доставать деньги из кошелька.

- Тут я начала фотографировать, и они стали орать на меня и уходить, - описывает дальнейшие события Наталья. - Парень уже понял что происходит, и начал требовать обратно 500 рублей. А эта цыганка что-то крикнула в ответ, направляясь в сторону гипермаркета.

После произошедшего растерянный парень остался стоять на остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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