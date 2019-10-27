«У него взгляд стеклянный был»: парня ограбила цыганка на остановке в Новосибирске
Об истории, которая произошла на остановке «Лесоперевалка, подписчица Наталья рассказала в группе «Инцидент Новосибирск». На ее глазах парня начала грабить две цыганки:
- Как только одна из них попросила у него закурить, я сразу смекнула, что к чему, наблюдала. Когда он достал портмоне, я под предлогом спросить зажигалку влезла в процесс, - рассказывает девушка. – Я тогда его толкнула, а у него взгляд стеклянный!
Вторая цыганка стала кричать на девушку, и та отошла. А парень вновь начал доставать деньги из кошелька.
- Тут я начала фотографировать, и они стали орать на меня и уходить, - описывает дальнейшие события Наталья. - Парень уже понял что происходит, и начал требовать обратно 500 рублей. А эта цыганка что-то крикнула в ответ, направляясь в сторону гипермаркета.
После произошедшего растерянный парень остался стоять на остановке.
ИСТОЧНИК KP.RU