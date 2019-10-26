2019-10-26T20:26:54+03:00
Общество

«Сила 7 копеек»: велосипедисты, отправившиеся в кругосветку с дочкой, просят купить им билеты в Америку

Свой пост семья Тенче разместила в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Настя и Никита путешествуют с годовалой дочкой. Фото: личный архив.Настя и Никита путешествуют с годовалой дочкой. Фото: личный архив.
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Настя и Никита Тенче - велопутешественники, исколесившие большую часть России. Этой весной пара вместе с годовалой дочкой и вовсе отправились в кругосветку. Начали с Европы, а потом перебрались в Африку, причем за душой у пары никаких счетов с пятью нулями не было. Живут на то, что жертвуют подписчики, следящие за их кругосветкой.

Сейчас Тенче предстоит новый этап, на который у них нет средств, - перелет в Америку.

- Проехали 6 000 километров на велосипедах за 6 месяцев, 10 стран пройдено и вот настал момент перелета на другой континент. На пути Северная Америка.

Объявляем денежный сбор на перелет, необходимо около 90 000 рублей, это если каждый житель Чувашии скинется по 7 копеек. Будем благодарны вам за поддержку, - написал Никита на своей странице.

Если вы готовы помочь, то деньги можно перевести на карту Сбербанка: ее номер 4274320022426921.

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Анастасия Тенче хорошо знакома слушателя радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». Она была ведущей, и во время одного из эфиров и познакомилась с будущим мужем - путешественником Никитой. Переехала к нему в Чувашию, родила дочку. И теперь вместе с супругой и 11-месячным ребенком отправились из Чувашии в путешествие на велосипедах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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