«Я была Купидоном»: Елена Темникова в Новосибирске кидала фанатам майки и пропуски в гримерку

СЕГОДНЯ 20:15 2019-10-25T20:19:15+03:00

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В пятницу вечером 25 октября в Новосибирске выступила популярна певица Елена Темникова. Девушка собрала полный «Экспоцентр». Фанаты с нетерпением ждали выход Елен на сцену и до начала концерта скандировали ее имя.

Все выступление Елена заботилась о здоровье сибиряков.

— Ребята, пожалуйста, не стойте возле колонок. Это ведь может навредить вашим ушкам. Я переживаю за вас, — просила певица со сцены.

Весь концерт Елена раздавала подарки: кидала в толпу майки, пропуски к себе в гримерку.

— А еще я была Купидоном, — отметила Елена. — Я знаю, что билеты на мой концерт выиграли люди с сайта знакомств. Я сама лично составила пары из победителей, и у меня есть для них романтические подарки.

Новосибирские фанаты тоже подготовили для певицы сюрприз. На известном хите Елены Темниковой «Бабочки» несколько рядов подняли вырезанные бабочки и качали ими в такт песни. Такой поступок растрогал певицу.

ИСТОЧНИК KP.RU