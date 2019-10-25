2019-10-25T14:55:55+03:00
Общество

Решил проскочить: в Новосибирске трамвай врезался в иномарку

Теперь движение на рельсах затруднено
Анна ПАШАГИНА
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Теперь движение затруднено. Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Теперь движение затруднено. Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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ДТП произошло вечером пятницы 25 октября. Автомобиль столкнулся с трамваем прямо на путях. Авария произошла в Октябрьском районе. На кадрах видно, что трамвай въехал машине в бок, и скорее всего, помял.

— На улице Волочаевской водитель седана Hyundai Solaris выехал на трамвайные пути и угодил под трамвай №14, — рассказал очевидец в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

ДТП заблокировало движение трамваев по этой линии. Они не смогут проехать ни как в одну сторону, так и в обратную. Автомобиль перегородил обе полосы движения. По предварительной информации пострадавших нет.

Сибиряки уже привыкли к таким происшествиям с трамваями в Новосибирске:

— Почему 14? Где наш полюбившийся 13 трамвай! Верните!

— Вот блин, а я уже по этой дороге еду, поздно посмотрел.

— Вот так подбил машину. Водитель неудачно проскочил.

Седан столкнулся с трамваем на путях.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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