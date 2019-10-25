2019-10-25T06:36:47+03:00
Общество

Делали закладки по всему городу: под Новосибирском поймали двух наркоторговцев

Теперь им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения
Алена КУЛЕШОВА
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Полицейские задержали двух наркоторговцев в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСОПолицейские задержали двух наркоторговцев в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСО
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В Новосибирском районе на Краснояровском шоссе задержали наркоторговцев, которые продавали запрещенные вещества через тайники-закладки. Подозреваемыми оказались двое жителей Бердска в возрасте 24 и 25 лет. Задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России.

— При личном досмотре одного из задержанных полицейские обнаружили синтетическое наркотическое средство массой около 970 граммов, подготовленных для сбыта. В дальнейшем из тайников-закладок, сооруженных задержанными в разных районах Новосибирска и Новосибирской области, а также в гаражном боксе, арендованном фигурантами в городе Бердске, полицейские изъяли 460 граммов «синтетики» и 12,6 грамма кокаина, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полицейские предотвратили сбыт фигурантами через тайник-закладку синтетического наркотического средства массой около 958 граммов.

Подозреваемые сбывали наркотики при помощи тайников-закладок. Фото: ГУ МВД по НСО

Подозреваемые сбывали наркотики при помощи тайников-закладок. Фото: ГУ МВД по НСО

Всего полицейским удалось изъять у молодых людей более 2400 граммов различных наркотических веществ.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодым людям может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанным предъявлено обвинение, в данный момент они заключены под стражу. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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