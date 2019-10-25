У них не треснет: в Новосибирске живут 28159 толстяков

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-25T05:33:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали о том, сколько людей в НСО страдает ожирением и чем это может им грозить.

— За 6 месяцев 2019 года количество зарегистрированных лиц с ожирением составило — 28159 человек, из них в возрасте старше 18 лет — 22990 человек, — сообщили в минздраве. — В 2018 году в Новосибирской области по поводу ожирения обратилось 6514 детей в возрасте от 0 до 14 лет, из них в возрасте от 0 до 4 лет — 544 человека, от 5 до 9 лет — 1880 человек, от 10 до 14 лет — 4090 человек. Впервые обратившихся — 2902 человека, на диспансерное наблюдение взято 4023 человека, снято с учета — 732 человека.

По словам медиков больше всего ожирению подвержены женщины. Ожирение может быть самостоятельным заболеванием либо синдромом, развивающимся при других заболеваниях. Для современной медицины ожирение является серьезной проблемой, поскольку оно может привести к развитию целого ряда тяжелых заболеваний.

К примеру, серьезными последствиями ожирения могут стать сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения опорно-двигательной системы, злокачественные опухоли отдельных локализаций, неалкогольная жировая болезнь печени и репродуктивные нарушения

ИСТОЧНИК KP.RU