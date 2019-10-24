В Новосибирске таинственно пропало панно знаменитого художника

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-24T18:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный художник-монументалист Владимир Сокол оставил в наследство Новосибирску несколько своих потрясающих работ. Среди них были иконопись — панно «Покорители Оби» (ГЭС), панно «Письменность и печать» (стена издательского комплекса «Советская Сибирь») и «Охота», которое украшало собой стену гостиницы «Золотая Долина», недавняя ситуация с которым вызвала противоречивую реакцию среди сибиряков.

Вокруг работ этого мастера ранее уже разгорались конфликты. К примеру, 5 августа 2019 года года на сайте аукционов «Мешок» всплыл лот под названием «Деревянное панно» со стартовой ценой в 300 000 долларов США (19,5 млн рублей). Это было ни что иное как уникальное панно-диптих Владимира Сокола «Рождение Оби» и «Сартакпай», которое считалось погибшим во время пожара в здании речного вокзала в 2003 году. После этого сотрудник музея Константин Голодяев написал в соцсетях о произошедшей ситуации. Тогда торги сразу же завершились, а новосибирские искусствоведы начали утверждать, что работа «Рождение Оби» является оригинальным и ценным образцом монументального искусства советского периода и должна храниться под охраной в музее.

Вторая волна, связанная с творчеством Владимира Сокола началась совсем недавно. Советское районное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры оказались обеспокоены судьбой того самого панно «Охота».

— В 1965 году в Академгородке была построена гостиница «Золотая долина», а при ней — ресторан. И оформлять этот ресторан взялся Владимир Сокол. Панно «Охота» было пятнадцатиметровым и являлось аллюзией на серию научных открытий мирового значения Института археологии СО РАН, — передает слова сотрудницы общества Маргариты Калетиной издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Оказалось, что в 2014 году в ресторане «Золотая Долина» был ремонт, включающий в себя перепланировку. В ходе этого панно демонтировали, поскольку оно не вписывалось в новую концепцию заведения. После этого о том, где находится работа мастера, никто не знал. Вот сотрудники общества и обратились в СО РАН с просьбой найти панно, но там активистам ответили, что эта работа была действительно демонтирована, а так как никаких документов, подтверждающих ее ценность нет, то восстановление панно «Охота» в ресторане гостиницы «Золотая долина» считаем нецелесообразным.

А некоторые новосибирские искусствоведы даже предполагают, что панно «Охота» не было демонтировано: его просто замуровали новыми стеновыми панелями.

— Мне больно видеть, с какой небрежностью законные владельцы обращаются с творческим наследием моего отца, и я страдаю от бессилия что-либо сделать для его спасения, — говорит сын художника Игорь Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU