Мамы их еще не держали на руках: Ульяна и Ваня не могут сами дышать

СЕГОДНЯ 06:18 2019-10-24T06:18:54+03:00

Для того чтобы малышей можно было забрать домой, необходимы кислородные концентраторы

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Эти две истории случились в Новосибирской области в разных семьях, но помощь им нужна одинаковая — кислородные концентраторы, без которых ребята не могу дышать, но с которыми родители смогут забрать младенцев домой.

Ульяна Штро родилась недоношенной, вес ее составлял всего 1 килограмм 790 граммов, мама еще не держала девочку на руках.

— После рождения девочку сразу же забрали у мамы в реанимацию, и Наталья ее долгое время не видела. Потом малышку перевели в ДГКБ №4 имени В.С.Гераськова, сейчас Ульяна кислородозависимая, для того, чтобы ее забрать домой, нужны специальные условия и оборудование, — рассказывают в благотворительном фонде «Защити жизнь».

Ваня Ерлин тоже появился на свет раньше срока, весил еще меньше — 900 граммов. Мальчик хорошо набирает вес и удивляет своих родителей: сначала был белокурый, а сейчас стал рыжий, как солнышко.

Ребенок тоже постоянно находится в больнице, так как нуждается в кислороде. Аппараты, которые помогут забрать малышей домой — кислородные концентраторы — стоят по 48 тысяч рублей. Сейчас родители не могут себе этого позволить, поэтому обратились за помощью в благотворительный фонд.

Помочь Ульяне и Ване быстрее попасть домой можно через фонд «Защити жизнь» или просто перечислив деньги на счет:

ИНН 5433176660

КПП 543301001

Р/сч 40703810344080020036

в Новосибирском отделении №8047

«Сибирского банка» СБ РФ

БИК 045004641

Кор/сч 30101810500000000641

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

ИСТОЧНИК KP.RU