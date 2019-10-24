В Новосибирске приступили к ремонту лестницы возле станции метро Гагаринская

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-24T05:30:15+03:00

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Новосибирцы заметили, что лестница в районе станции метро Гагаринская находится в полуразобранном состоянии. На половину лесенки накрыли навесом, люди ходят по одной стороне.

Данный объект уже давно требовал ремонта, жители на протяжении нескольких месяцев жаловались на то, что ступеньки «играют» под ногами, некоторые из них просто отсутствовали. Зимой пролет чистили редко, по нему было сложно спускаться и подниматься.

Лестница находится в центральной части города, по ней проходит большой трафик, так как она соединяет пассажиропоток с железнодорожной станции Гагаринская и одноименной станции метро.

— Ходить просто невозможно, каждый раз боюсь, что-нибудь сломать себе.

— Не раз видела, как кто-то наворачивался с этой лестницы, надеюсь травм никто не получил, но все-таки это опасно.

— Такое ощущение, что эта лестница бесхозная, никому до нее нет дела, — писали люди в социальных сетях.

Часть ступенек полностью убрали.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Горожане ходят по оставшейся части пролета.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU