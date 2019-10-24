2019-10-24T05:19:00+03:00
Недвижимость

Новосибирские риелторы выплатили 1,3 миллиона рублей клиенту из-за скрытых собственников

Новосибирец потерял квартиру из-за отсутствия записи в Росреестре. Это несмотря на то, что орган зарегистрировал его право собственности на жилье
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В мае 2018 года Анатолий Чередников купил двухкомнатную квартиру в Ленинском районе по адресу: улица Степная, 68. После регистрации новосел подал в суд, чтобы аннулировать прописку предыдущих жителей.

Суд отказал Чередникову и установил, что он вообще не имеет права на новую квартиру. Скрытые собственники не допускали передачу жилья. Продавец квартиры умолчал о них. Увидеть всех скрытых собственников законными методами невозможно.

Потеряв жилье, Анатолий Чередников не понес убытков. Центральное агентство недвижимости выплатило ему 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации. За 15 лет агентство возместило 54 миллиона рублей клиентам, пострадавшим из-за скрытых собственников.

- Приблизительно каждая четвертая сделка - проблемная. Дело в законодательстве, которое защищает продавца лучше, чем покупателя. Оно не позволяет увидеть всех скрытых собственников. Если риелтор или агентство говорит, что может предусмотреть все, - это неправда, - говорит член правления Новосибирской ассоциации риелторов Олег Харченко.

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