2019-10-24T04:47:08+03:00
Общество

«Руки оторвать»: в Новосибирске ищут хозяев украденных аккумуляторов

Три коробки изъяты у мелких воришек
Екатерина КОМЯКОВА
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Аккумуляторы находятся в отделении полиции. Фото: vk.com/typical_zatulinkaАккумуляторы находятся в отделении полиции. Фото: vk.com/typical_zatulinka
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Новосибирцы сообщают о найденных аккумуляторах в Кировском районе. Три коробки забрали у пойманных воришек, теперь разыскиваются хозяева награбленного добра. Фотографии сворованных аккумуляторов размещены в сообществе «Типичная Затулинка» в соцсети «Вконтакте».

— Сегодня был в отделе полиции №8 Кировский, в ночь сотрудники поймали аккумуляторщиков с АКБ на руках, теперь нужно найти хозяев, — пишет житель Затулинки. — Сделайте репост, может кто увидит и узнает свой.

Сибиряки отреагировали на запись, сообщили, что случаи кражи аккумуляторов для района частое явление:

— Вчера кто-то искал.

— Кто-то утром писал, что на Зорге, 83 аккумулятор украли.

— На «Матрешках» вчера у друга украли.

— Руки этим людям оторвать. Сдавать их — копейки, а новый покупать — дорого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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