«Руки оторвать»: в Новосибирске ищут хозяев украденных аккумуляторов
Новосибирцы сообщают о найденных аккумуляторах в Кировском районе. Три коробки забрали у пойманных воришек, теперь разыскиваются хозяева награбленного добра. Фотографии сворованных аккумуляторов размещены в сообществе «Типичная Затулинка» в соцсети «Вконтакте».
— Сегодня был в отделе полиции №8 Кировский, в ночь сотрудники поймали аккумуляторщиков с АКБ на руках, теперь нужно найти хозяев, — пишет житель Затулинки. — Сделайте репост, может кто увидит и узнает свой.
Сибиряки отреагировали на запись, сообщили, что случаи кражи аккумуляторов для района частое явление:
— Вчера кто-то искал.
— Кто-то утром писал, что на Зорге, 83 аккумулятор украли.
— На «Матрешках» вчера у друга украли.
— Руки этим людям оторвать. Сдавать их — копейки, а новый покупать — дорого.
ИСТОЧНИК KP.RU