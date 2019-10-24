Жизнь дороже: в Новосибирской области могут увеличить штраф за выезд на лед

СЕГОДНЯ 03:44 2019-10-24T03:44:05+03:00

ГУ МЧС по НСО пытается увеличить штрафы за выезд на опасный лед. Фото: ГУ МЧС по НСО

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С инициативой выступило управление МЧС по Новосибирской области. Ограничение касается выезда на водоемы, где есть запрещающие знаки и просто можно провалиться, всего в регионе есть 47 мест, где автомобилисты часто выезжают на опасный лед. Часто такие случаи заканчиваются смертью людей.

— Основная масса происшествий на неокрепшем льду приходится на ноябрь — начало декабря. В это время возможны провалы людей под лед. Позже уже фиксируются случаи, когда рыбаки выезжают на своих автомобилях на лед и застревают в снегу или проваливаются под лед вместе с машинам, — сообщают в управлении МЧС по региону.

Прошлой зимой за выезд на лед за границами ледовых переправ было составлено 170 протоколов

Спасатели направили в правительство области предложение — увеличить в два раза штраф за выезд и выход на опасный лед. Сейчас наказание составляет от 300 до 1000 рублей, увеличить штраф могут до 500-2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU