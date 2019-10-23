«Академгородок 2.0» обойдется бюджету в 430 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:28 2019-10-23T19:28:06+03:00

Процесс работы над ним включает в себя инфраструктурное развитие территории и формирует предложения по размещению и планированию научных объектов

Изменить размер текста: A A

На этой неделе был официально представлен план пространственного развития Новосибирского научного центра, известного как «Академгородок 2.0». Процесс работы над ним включает в себя инфраструктурное развитие территории и формирует предложения по размещению и планированию научных объектов. Итогом этого остались в полной мере довольны министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, главный архитектор региона Александр Авсейков и руководитель проектировщика, компании «Концепт-Проект» Михаил Марков.

В ходе работы удалось определить преимущества и недостатки доставшейся территории. К ее слабым сторонам отнесли устаревшую жилищную, социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры. Зато основным ее преимуществом стала самая высокая концентрация научных организаций и объектов инноваций не только за Уралом, но и во всей России. И это еще не предел: к 2035 году планируется появление еще 45 новых различных инвестиционных проектов.

На реализацию данного проекта потребуется 430 миллиардов рублей.

— Это как новый Крымский мост, — передает издание «Новая Сибирь» слова Ивана Шмидта. — Если мы правильно к нему подойдем, то это будет такой же общероссийский проект.

Авторы данного проекта предполагают, что будут проводиться различные семинары и конкурсы, в результате которых можно будет выявить лучшую идею разработки.

Однако «Новой Сибири» удалось выяснить, что некоторые такие разработки уже ведутся, причем деятелями, способными на самые смелые решения. Группа архитекторов, известная своими нестандартными градостроительными идеями, уже даже кое-что разработала.

Однако некоторые подобные разработки уже ведутся: группа архитекторов, известных как сторонники «Бумажной архитектуры» (направление творчества, в рамках которого, согласно данным Википедии, создаются архитектурные проекты, «неосуществимые в реальности из-за своей технической сложности, стоимости, масштабности или цензурных соображений»), признались, что работали в сотрудничестве с правительством региона и фондом «Спарта». О чем-то большем они пока говорить отказываются.

Поскольку на официальной презентации об их проекте не сказали ничего, есть версия, что его просто не восприняли серьезно.

ИСТОЧНИК KP.RU