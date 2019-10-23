Будет мешать убирать снег: в Новосибирске власти требуют снести крыльцо у магазина

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-23T18:38:24+03:00

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В Микрорайоне Шлюз В Новосибирске рядом с домом по адресу улица Русская 5 индивидуальный предприниматель Коноваленко установил торговый павильон. Объект был возведен на придомовой территории с согласия собственников.

Однако не все собственники жилья были согласны с подобным решением. Несколько человек, проживающих в этом доме, обращались с жалобами в районную администрацию, прокуратуру и к СМИ. Они предполагают, что люди, которые дали свое согласие — просто не понимали, во что ввязываются. Вероятно, они рассчитывали на маленький киоск, а появилось помещение, перекрывающие окна первого этажа в двух квартирах. А некоторые недовольные жильцы вообще думают, что подписи были фальсифицированы. Сибиряки планируют обращаться по этому поводу в правоохранительные органы и в суд. А павильон, тем временем, находится уже на стадии отделки.

— По существующему законодательству придомовой территорией собственники жилья могут распоряжаться по своему усмотрению, в том числе и возводить на ней те или иные коммерческие объекты. Но конкретно в этом случае при его возведении существует множество нарушений. К примеру, он находится на расстоянии менее 5 метров от дома, хотя по пожарным нормам нужно не менее 15 метров, у него не предусмотрены парковочные места и площадка для разгрузки товара, — сообщает газета «Навигатор». — Внутри самовольной постройки находятся колодцы с коммуникациями. Сооружение закрывает обзор в «треугольнике видимости» при выезде со двора. Но, тем не менее, ни МЧС, ни прокуратура, ни районная администрация не могут никак повлиять на ситуацию: павильон находится на территории собственников дома.

Администрация района установила, что крыльцо павильона обустроено на тротуаре, принадлежащем муниципалитету. Поэтому зимой оно будет мешать механизированной уборке снега. Вопрос о нарушении границ рассмотрели в мэрии на прошлой неделе. Тогда было принято решение по демонтажу крыльца. Предпринимателя в установленном порядке известят о том, что он должен убрать сооружение добровольно. Иначе муниципалитет в предусмотренные законом сроки сделает это принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU