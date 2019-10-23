2019-10-23T17:50:15+03:00
Общество

Ушел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка в пиджаке с погонами РЖД

О его местонахождении ничего не известно с 18 октября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшего 17-летнего подростка. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут пропавшего 17-летнего подростка. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 17-летнего подростка Аникина Виталия. Парень утром 18 октября вышел из дома и направился в Железнодорожный колледж на учебу. Однако до учреждения подросток так и не добрался: его местоположение до сих пор остается неизвестным. Свой мобильный телефон молодой человек в тот день также оставил дома.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения подросток был одет в черную куртку, синий пиджак с погонами РЖД, синюю рубашку, черные брюки и черную шапку с немного свисающей балаболкой. С собой у парня был серо-черный рюкзак.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас находится Виталий Аникин или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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