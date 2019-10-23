«Его, кажется, продать хотели»: в Новосибирске загорелся частный дом
Вечером 23 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Там, в районе улицы Большевистской, сильно горит частный дом.
— На повороте с улицы Большевистской в сторону Выборной горит частный жилой дом. Огнем полностью объято все строение, — пишут очевидцы в паблике «АСТ-54». — На месте возгорания работают пожарные, также прибыла скорая помощь.
Полыхающий дом сняли на видео автомобилисты, проезжающие по дороге рядом с местом происходящего. На кадрах видно, как огонь полностью охватил все здание. Ролик также попал в соцсети.
В комментариях под видео многие люди отметили, что в Новосибирске в последнее время все чаще случаются пожары в частных домах:
— Снова что-то горит по непонятным причинам.
— А ведь хороший дом был.
— Кажется, там уже давно никто не живет, а само здание было выставлено на продажу, — пишут пользователи соцсетей.
В Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU