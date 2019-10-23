«Его, кажется, продать хотели»: в Новосибирске загорелся частный дом

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-23T17:04:50+03:00

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Вечером 23 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Там, в районе улицы Большевистской, сильно горит частный дом.

— На повороте с улицы Большевистской в сторону Выборной горит частный жилой дом. Огнем полностью объято все строение, — пишут очевидцы в паблике «АСТ-54». — На месте возгорания работают пожарные, также прибыла скорая помощь.

Полыхающий дом сняли на видео автомобилисты, проезжающие по дороге рядом с местом происходящего. На кадрах видно, как огонь полностью охватил все здание. Ролик также попал в соцсети.

В комментариях под видео многие люди отметили, что в Новосибирске в последнее время все чаще случаются пожары в частных домах:

— Снова что-то горит по непонятным причинам.

— А ведь хороший дом был.

— Кажется, там уже давно никто не живет, а само здание было выставлено на продажу, — пишут пользователи соцсетей.

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU