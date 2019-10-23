Прокуратура проверяет новосибирский детсад, где на детей упал шкаф

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-23T16:15:49+03:00

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В Новосибирске прокуратура Железнодорожного района проверила одни из детских садов района из-за случая с падением шкафа на ребятишек.

— Инцидент произошел 3 сентября того года. Тогда на двоих малолетних детей в дошкольной образовательной организации упал шкаф, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. — Вероятнее всего, на это могло повлиять то, что воспитатели не досмотрели за детьми и они залезли на выступающие детали шкафа, в результате чего мебель наклонилась и упала на детей. Дети не травмировались лишь благодаря случайности: шкаф упал на край стоявшего рядом стола, что помогло избежать трагических последствий.

Не смотря на существование специального закона, руководство детского сада не обеспечило должный уровень безопасности для детей: шкаф не был надежно прикреплен к полу и стенам. А младший воспитатель, который находился в момент случившегося рядом с детьми, не смог никак предотвратить произошедшую ситуацию.

Следственные органы проводят уголовно-процессуальную проверку, за ходом которой следит прокуратура. По ее результатам прокуратура вынесла руководителю детского сада представление об устранении нарушений законодательства о безопасности детей в дошкольной образовательной организации. В этом представлении также было требование оценить действия подчиненных работников, допустивших причинение вреда здоровью малолетним. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU