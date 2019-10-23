2019-10-23T15:02:54+03:00
Общество

Общественная палата Новосибирской области приняла участие в форуме «Эстафета поколений»

Участниками мероприятия стали делегаты из регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
Анна ПАШАГИНА
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Галина Гриднева подчеркнула, что проект дал новый импульс развития межпоколенческого диалогаГалина Гриднева подчеркнула, что проект дал новый импульс развития межпоколенческого диалогаФото: Анна ПАШАГИНА
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В церемонии открытия форума приняли участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Серей Меняйло, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, руководитель форума «Эстафета поколений» Александра Ванюкова.

В своем выступлении Галина Гриднева подчеркнула актуальность проекта, который поддержан Общественной палатой РФ и Фондом президентских грантов. По ее словам, проект дал новый импульс развития межпоколенческого диалога, гражданско-патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия на региональном уровне.

Общественной палатой Новосибирской области поддерживаются проекты, реализуемые некоммерческими организациями, среди которых «Парки Пушкина» вошедший в 2018 году в тройку лучших проектов России в области культуры в рамках конкурса «Моей проект — моей стране» Общественной палаты Российской Федерации, известный всем новосибирцам проект «Поезд-музей», «Крымская весна», «Синий платочек».

— Духовно-нравственное воспитание — это тот определяющий критерий, который позволяет любому человеку принимать правильное решение. После того как проект был реализован в 10 регионах нашей страны, мы поняли: дело пошло, а высшая власть посмотрела на наши инициативы уже по-другому, всерьез, — отметил Вячеслав Бочаров.

СПРАВКА КП

Региональный проект «Эстафета поколений» на территории Новосибирской области реализуется в рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» с 2018 года.

Проект направлен на укрепление системы взаимодействия ветеранских и молодежных общественных организаций, развитие системы наставничества, усиление социальной активности ветеранского сообщества в процессе передачи молодому поколению традиционных российских ценностей, а также помощи в организации текущей деятельности организациям ветеранов.

Проект реализуется с использованием президентского гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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