В Новосибирской области отца, из-за которого пять детей погибли на пожаре, посадили на три года

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-23T15:02:21+03:00

В Новосибирске вынесли приговор отцу, по вине которого погибли пятеро его детей. Фото: Первый канал

Следствие также установило, что мужчина издевался над ребятишками

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Искитимский районный суд вынес приговор 31-летнему Владимиру Перфильеву, который признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Напомним, сыновья и дочки (дети от 1,5 до 7 лет) Перфильева погибли 3 декабря в огне по вине взрослых. Но кроме этого, следователям также удалось выяснить, что отец издевался над ребятишками.

— Судом установлено, что Перфильев, применял недопустимые методы воспитания к своим пятерым детям, выражающиеся в пренебрежительном обращении с ними, физическом и психическом насилии над детьми, демонстрации неприязни к ним, проявлении антиобщественного, безнравственного поведения со своей стороны, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. — Из материалов дела следует, что дети жили в антисанитарных условиях, без горячей воды и прочих удобств.

Именно из-за нарушения Перфильевым правил пожарной безопасности, в ночь со 2 на 3 декабря 2017 года в пожаре погибли его пятеро детей. Установлено, что осужденные мужчина даже не пытался в тот день спасти ребятишек.

Суд отнес действия Владимира Перфильева к статьям 156 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 3 ст. 109 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, Причинение смерти по неосторожности)

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком 3 года и два месяца. Несмотря на то, что осужденный пытался оспорить свою вину через апелляционные жалобы, Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении Перфильева.

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ИСТОЧНИК KP.RU