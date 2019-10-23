2019-10-23T13:45:22+03:00
Общество

«На такой зайцем не проскочишь»: новосибирские блогеры проехались по городу на маршрутке-трансформере

Ролик активно обсуждают пользователи соцсетей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирские блогеры проехались по городу на необычном транспорте. Фото: Кадр из видеоНовосибирские блогеры проехались по городу на необычном транспорте. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Новосибирские блогеры с канала «Гараж 54» любят удивлять своих подписчиков нестандартными экспериментами с автомобилями. В этот раз, сибиряки решили создать мини-маршрутку из двух частей «ГАЗели». Получившийся «трансформер» представляет собой автомобиль только с передней и задней частью. На столь необычной маршрутке блогеры решили прокатиться по Новосибирску.

— Мы устранили все недочеты нашей «ГАЗели», покрасили ее в желтый цвет и превратили в настоящую маршрутку, чтобы отправить в город и посмотреть на реакцию новосибирцев, — рассказывает автор видео Владислав Барашенков.

Несмотря на то, что все пассажиры в импровизированной маршрутке были участниками команды блогеров, сибирякам все же удалось снять забавную реакцию людей: многие люди снимали происходящее на телефон или просто с интересом разглядывали мини-автомобиль.

— Мы отлично провели время — посмеялись, развлеклись, — говорит Владислав Барашенков. — Теперь у нас в планах не просто прокатиться на этой маршрутке по городу, но и попытаться заманить в нее обычных прохожих!

Новосибирские блогеры проехались по городу на маршрутке-трансформере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественная палата Новосибирской области приняла участие в форуме «Эстафета поколений»
В Новосибирской области отца, из-за которого пять детей погибли на пожаре, посадили на три года
В Новосибирске поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев исполнит минстрой региона
Общественная палата Новосибирской области приняла участие в обсуждении проекта «Университеты — гражданскому обществу»
«Теперь огромная пробка!»: в Новосибирске трамвай сошел с рельс
В Новосибирской области дорогу до Зюзи заасфальтировали
Ошибочка вышла: в Новосибирске рабочие убирали несуществующий снег
«Я влюбилась в него»: сибирская актриса устроила жуткую фотосессию в образе Джокера
Не уступил дорогу: в Кировском районе иномарка врезалась в трамвай
«Родные с ума сходят»: в Бердске пропал школьник с серым рюкзаком
«Хромал, искал еду»: сибиряки спасают ворона с простреленным крылом
«Кошмар, что за нелюди»: соцсети ужаснуло фото с мертвыми голубями
«У девочки перелом ноги»: новосибирец на иномарке сбил 8-летнюю школьницу
Новосибирская активистка на практике приучает детей быть милосердными и уметь сострадать другим
Не поделили дорогу: два автомобиля столкнулись на перекрестке
Только хозяевам- живодерам не возвращайте: покалеченного пса прооперируют в Новосибирске
Вместо сыра - только запах: сибирячке продали слойки- пустышки
Дракула в помощь: болельщики «Сибири» напугают соперника костюмами вампиров и ведьм
Обманутым фанатам Ольги Бузовой не вернули деньги за билеты