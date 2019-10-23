«На такой зайцем не проскочишь»: новосибирские блогеры проехались по городу на маршрутке-трансформере

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-23T13:45:22+03:00

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Новосибирские блогеры с канала «Гараж 54» любят удивлять своих подписчиков нестандартными экспериментами с автомобилями. В этот раз, сибиряки решили создать мини-маршрутку из двух частей «ГАЗели». Получившийся «трансформер» представляет собой автомобиль только с передней и задней частью. На столь необычной маршрутке блогеры решили прокатиться по Новосибирску.

— Мы устранили все недочеты нашей «ГАЗели», покрасили ее в желтый цвет и превратили в настоящую маршрутку, чтобы отправить в город и посмотреть на реакцию новосибирцев, — рассказывает автор видео Владислав Барашенков.

Несмотря на то, что все пассажиры в импровизированной маршрутке были участниками команды блогеров, сибирякам все же удалось снять забавную реакцию людей: многие люди снимали происходящее на телефон или просто с интересом разглядывали мини-автомобиль.

— Мы отлично провели время — посмеялись, развлеклись, — говорит Владислав Барашенков. — Теперь у нас в планах не просто прокатиться на этой маршрутке по городу, но и попытаться заманить в нее обычных прохожих!

Новосибирские блогеры проехались по городу на маршрутке-трансформере.

ИСТОЧНИК KP.RU