«Теперь огромная пробка!»: в Новосибирске трамвай сошел с рельс

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-23T12:16:24+03:00

В Новосибирске сошедший с рельс трамвай затруднил дорожной движение. Фото: "АСТ-54"

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Днем 23 октября в Новосибирске произошло ДТП. Сошедший с рельсов трамвай буквально заблокировал движение около площади Труда в Ленинском районе города.

— На площади Труда с рельсов сошел трамвай, блокировав движение коллег и затруднив движение транспорта через площадь, — пишет очевидец событий в паблике «АСТ-54». — Изначально он сломался, а когда его зацепили и пытались оттащить, трамвай зацепил металлическую плиту и вырвал ее.

Пользователи соцсетей делают предположения о причинах произошедшего. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей предположили, что возможной причиной произошедшего могло стать плохое состояние транспорта или рельсов:

— Эти трамваи настолько старые, что их уже нельзя эксплуатировать.

— А мне кажется, нужно менять рельсы.

— С трамваями вечно что-то происходит у нас в городе.

— Теперь там будет огромная пробка, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU