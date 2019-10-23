«Теперь огромная пробка!»: в Новосибирске трамвай сошел с рельс
Днем 23 октября в Новосибирске произошло ДТП. Сошедший с рельсов трамвай буквально заблокировал движение около площади Труда в Ленинском районе города.
— На площади Труда с рельсов сошел трамвай, блокировав движение коллег и затруднив движение транспорта через площадь, — пишет очевидец событий в паблике «АСТ-54». — Изначально он сломался, а когда его зацепили и пытались оттащить, трамвай зацепил металлическую плиту и вырвал ее.
Пользователи соцсетей делают предположения о причинах произошедшего. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей предположили, что возможной причиной произошедшего могло стать плохое состояние транспорта или рельсов:
— Эти трамваи настолько старые, что их уже нельзя эксплуатировать.
— А мне кажется, нужно менять рельсы.
— С трамваями вечно что-то происходит у нас в городе.
— Теперь там будет огромная пробка, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU