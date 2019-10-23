2019-10-23T11:55:19+03:00
Общество

В Новосибирской области дорогу до Зюзи заасфальтировали

Это стало возможным благодаря нацпроекту БКД 2.0
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дорога Барабинск — Зюзя — Квашнино имеет большую социальную значимость. Фото: nso.ruДорога Барабинск — Зюзя — Квашнино имеет большую социальную значимость. Фото: nso.ru
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Новый асфальт вместо щебня появился в Барабинском районе, на участке автодороги Барабинск — Зюзя — Квашнино, недалеко от деревни Круглоозерка. Реконструкция стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0).

Дорожные строители выполнили полный комплекс земельных работ, обустроили новое дорожное покрытие из асфальтобетона. Также на участке укреплены обочины, построена водопропускная труба, появились новые дорожные знаки и разметка.

По словам начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Эпова, данный участок — уже третий пусковой комплекс реконструкции автодороги Барабинск — Зюзя — Квашнино. До этого два года подряд работы проводились на двух других участках протяженностью 7,2 км. Работы велись по поручению Президента РФ, а также Губернатора Новосибирской области, к которым обращались жители близлежащих населенных пунктов. За три года общая протяженность реконструированной дороги, где вместо щебеночного появилось асфальтобетонное покрытие, составила 11,2 км. В следующем году будет завершена разработка проектно-сметной документации на продолжение работ по реконструкции (13 км) дороги непосредственно до д. Зюзя.

— Дорога Барабинск — Зюзя — Квашнино имеет большую социальную значимость — связывает населенные пункты Зюзя и Квашнино с районным административным центром Барабинском, с федеральной трассой. Данная дорога ведет к одному из самых любимых мест отдыха жителей Новосибирской области — озеру Чаны, а также до санаториев и детских оздоровительных лагерей, — отметил Сергей Эпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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