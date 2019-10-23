2019-10-23T11:04:41+03:00
Общество

Ошибочка вышла: в Новосибирске рабочие убирали несуществующий снег

Видео происходящего попало в соцсети
Алена КУЛЕШОВА
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Соцсети позабавила уборка несуществующего снега в Новосибирске. Фото: Кадр из видеоСоцсети позабавила уборка несуществующего снега в Новосибирске. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске рабочие решили устроить репетицию уборки снега перед предстоящей суровой зимой. Спецтехника в Академгородке четко и слажено выполняла свои действия, будто бы разгребая горы сугробов. Но, так как первый снег в Новосибирске пошел только 18 октября, основательно замести дороги он еще не успел: на газонах лежит только тонкий слой снежного покрова. Поэтому, попавшее в сеть видео с его уборкой очень повеселило людей.

— А у нас тут на Морском рабочие убирают несуществующий снег, — пишет автор поста в паблике «Сообщество Академгородка I Новосибирск». — Спецтехника есть, а сугробов нет. Но это никого не волнует.

В комментариях под постом некоторые люди вступились за рабочих, отметив, что даже небольшой снег может помешать некоторым сибирякам, а потому требует уборки. А некоторые люди пошутили, что так работники ЖКХ начинают заранее выполнять свой план:

— Там ведь есть снег и на тротуарах, и в ковше. Хорошо, что его убирают, даже если его немного — он все равно мешает.

— Рабочие просто репетируют!

— Это они план так стараются выполнить, — пишут пользователи соцсетей.

В Новосибирске рабочие убирали несуществующий снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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