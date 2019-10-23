«Я влюбилась в него»: сибирская актриса устроила жуткую фотосессию в образе Джокера

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-23T10:14:21+03:00

Девушку вдохновил фильм, который не так давно вышел в прокат

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Артистки театра «Красный факел» устроили необычную фотосъемку в одном из дворов Новосибирска. Клавдия Русанова примерила на себя образ Джокера из одноименного фильма.

— Идея пришла сразу же после просмотра фильма «Джокер». Это была вторая мысль после: «Боже, Боже, это же просто шедевр! Это невероятно, это мощно, это настоящее искусство!, — рассказала артистка театра «Красный факел» Луиза Русанова. — И я сразу же подумала, что хочу сделать кадры Джокера-девушки.

Девушка не пыталась вжиться в роль Джокера. Фото: Луиза Русанова

На эту роль выбор пал на еще одну артистку этого же театра Клавдию Качусову. Она сама сделала себе грим и костюм нашла легко. В этом помог театр.

— В образ Джокера я не вживалась, да и такой цели не было особо, — говорит Клавдия. — Это было просто дурачество. Увидела фильм, влюбилась в него. И мне просто захотелось немного поиграть в это.

Почему девушка не сделала зеленые волосы? Она не преследовала цель двойника Джокера.

Локация для съемки - детская площадка. Фото: Луиза Русанова

Изначально планировали снимать на свалке, но девушки не знали, где такие располагаются у нас в городе. Поэтому локацией для съемок стал двор.

— Черные мешки обнаружили совсем случайно. Ну вот Клава в них и прыгнула, — говорит Луиза.

Девушки планируют еще раз сходить на фильм «Джокер». Клавдия будет пересматривать его уже третий раз, а вот Луиза планирует посмотреть на английском языке.

Костюм актриса взяла в театре. Фото: Луиза Русанова

ИСТОЧНИК KP.RU