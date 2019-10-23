«Хромал, искал еду»: сибиряки спасают ворона с простреленным крылом

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-23T08:35:05+03:00

У птицы повреждена еще и лапа: ей нужна операция

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Черного ворона доставили в Центр реабилитации хищных птиц несколько дней назад с подстреленным крылом. Как рассказывают волонтеры, их нового подопечного неравнодушные сибиряки заметили в Краснообске: ворон хромал и скитался в поисках пропитания.

— Сперва ворона подобрала девушка и хотела привести его к нам, но он улетел от нее, — сообщает координатор ЦРДХ Алиса Богомолова. — Вскоре его обнаружила прыгающим во дворе другая девушка, отловила и принесла в наш центр.

У ворона простреляны крыло и лапа, а также есть еще и перелом крыла. Теперь птице требуется как минимум одна операция на крыло.

— Черный ворон, в большинстве своем, птица не городская, всячески старающаяся избегать людей и не имеющая особого желания контактировать с нами, поэтому такая птица в черте города — большая редкость, — сообщают в ЦРДХ. — Для многих встреча с этим видом вызывает трепет и радость. Жаль только, что этому ворону не повезло изначально встретить таких людей.

ИСТОЧНИК KP.RU