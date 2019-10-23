2019-10-23T08:03:04+03:00
Происшествия

«Кошмар, что за нелюди»: соцсети ужаснуло фото с мертвыми голубями

Убитых кто-то сложил у дерева
Анна ПАШАГИНА
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Голуби выложены по кругу. Фото: «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск»Голуби выложены по кругу. Фото: «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск»
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Жуткое фото появилось в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск». К кадре - мертвые голуби, которых живодер сложил рядом с деревом.

— Кому-то помешали голуби. Жилой массив «Снегири». Остановка Поликлиника, — сообщает очевидец в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».

Особо ужаснуло пользователей соцсетей то, что голуби разложены в круг, будто их специально так выкладывали. Более того, новосибирцы утверждают, что видели мертвых птиц и в других частях города. И теперь сибиряки пытаются разобраться, что случилось с птицами, и выдвигают свои версии:

— Кто-то прикупил мелкашку, ну, или, на худой конец, пневматическое оружие.

— Их потравили всех, а это уже сложили в кучу.

— Кошмар, что за нелюди!

— Да это кот наловил, и оставил себе для лучших времен.

Живодер убил голубей и выложил мертвых птиц возле дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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