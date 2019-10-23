«Кошмар, что за нелюди»: соцсети ужаснуло фото с мертвыми голубями
Жуткое фото появилось в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск». К кадре - мертвые голуби, которых живодер сложил рядом с деревом.
— Кому-то помешали голуби. Жилой массив «Снегири». Остановка Поликлиника, — сообщает очевидец в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».
Особо ужаснуло пользователей соцсетей то, что голуби разложены в круг, будто их специально так выкладывали. Более того, новосибирцы утверждают, что видели мертвых птиц и в других частях города. И теперь сибиряки пытаются разобраться, что случилось с птицами, и выдвигают свои версии:
— Кто-то прикупил мелкашку, ну, или, на худой конец, пневматическое оружие.
— Их потравили всех, а это уже сложили в кучу.
— Кошмар, что за нелюди!
— Да это кот наловил, и оставил себе для лучших времен.
Живодер убил голубей и выложил мертвых птиц возле дерева.
ИСТОЧНИК KP.RU