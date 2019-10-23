2019-10-23T04:59:49+03:00
Общество

Вместо сыра - только запах: сибирячке продали слойки- пустышки

Хотя в начинке должны были быть ветчина и сыр
Анна ПАШАГИНА
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Вместо сытной еды пустышки. Фото: Flamp.ruВместо сытной еды пустышки. Фото: Flamp.ru
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Жительницу Новосибирска разочаровала выпечка, которую она купила в одном из супермаркетов города. Девушка рассчитывала выпить чай со слойками с ветчиной и сыром.

— В магазине вечером я купила 3 слойки с запахом сыра, хотя на ценнике написано, что это слойки с ветчиной и сыром. В слойках не оказалось ни ветчины, ни сыра, — пишет сибирячка отзыв на «Фламп».

Девушка решила не оставлять ситуацию безнаказанной и отправилась в магазин, чтобы разобраться с недобросовестными продавцами.

— Я пошла разбираться по этому поводу в магазин, чтобы сотрудники сами попробовали найти в этих «слойках» начинку. Они разделали одну слойку и ничего там не обнаружили, — рассказывает недовольная покупательница.

На вопрос: «Почему так произошло?» сотрудники привели «железный» аргумент: «Это не мы виноваты, нам такое привозят, а мы жарим».

Теперь пострадавшая предупреждает всех новосибирцев сто раз подумать, прежде чем что-то покупать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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