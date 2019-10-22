В Новосибирске ищут пропавшего 15-летнего подростка в камуфляжных штанах
Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске и распространи информации о пропавшем в Новосибирске 15-летнем подростке. О Кладовщикове Илье Владимировиче нет никаких известий с 17 октября 2019 года и до настоящего времени. Его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.
— Приметы: рост 170-175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мальчик был одет в серо-синюю куртку и камуфляжные штаны. На ногах у пропавшего были черно-синее кроссовки.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться подросток или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам ПСО «Маяк» по номеру телефона 8-951-393-0911 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU