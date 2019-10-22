2019-10-22T20:07:13+03:00
Общество

В Новосибирске ищут пропавшего 15-летнего подростка в камуфляжных штанах

О его местонахождении ничего не известно с 17 октября
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске ищут пропавшего 15-летнего подростка. Фото: ПСО "Маяк"В Новосибирске ищут пропавшего 15-летнего подростка. Фото: ПСО "Маяк"
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске и распространи информации о пропавшем в Новосибирске 15-летнем подростке. О Кладовщикове Илье Владимировиче нет никаких известий с 17 октября 2019 года и до настоящего времени. Его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мальчик был одет в серо-синюю куртку и камуфляжные штаны. На ногах у пропавшего были черно-синее кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться подросток или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам ПСО «Маяк» по номеру телефона 8-951-393-0911 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель «ВАЗа» без прав устроил аварию под Новосибирском: пострадали три человека
«Это звери, а не люди»: около отделения ГИБДД толпа иностранцев избила человека
Под Новосибирском перевернулся трактор: погиб пенсионер
Виноваты люди: больной сыч, которого спасали новосибирские волонтеры, умер
Елена Темникова подарит зрителям итальянский суперкар
«Этой ночью скончалась моя мама»: мошенники стали наживаться на смерти
Пропал в аэропорту: в Новосибирске ищут мужчину с чемоданом и в темно-синей куртке
Чтобы бабушка не переживала: подросток убил пенсионерку, а потом попытался покончить с собой
Сходил в гости и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с бородой и в синей куртке
В Новосибирске пройдет форум для начинающих бизнесменов
Неизвестный установил крест на дорожный знак в Новосибирске
Вернулась за помощью: сова дважды прилетела к людям, получив травму на воле
Этот кот устал от предательств: хозяин сделал вид, что поехал в командировку, и сдал Босю в приют
Уступайте место пенсионерам: 72-летняя бабушка разбила на парковке 7 машин
Сотрудник больницы нечаянно взломал сайт правительства Новосибирской области
Эта машина вас разорит: новосибирцу начислили за Bentley 273 тысячи рублей налога
Певицу покалечили в московском салоне красоты
В Новосибирске наградили охранников агентства безопасности «Гвардия»
Сибирячка заживо сгорела на мебельном складе в Новосибирске