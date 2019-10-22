Под Новосибирском перевернулся трактор: погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-22T18:12:20+03:00

Тракторист погиб во время заготовки древесины в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСО

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В Искитимском районе Новосибирской области погиб тракторист. Трагедия произошла 21 октября, когда водитель, занимаясь заготовкой древесины, опрокинул трактор.

— Вблизи села Усть-Чем в 8 километрах от дороги, 57-летний мужчина за рулем трактора «Беларусь» МТЗ-5, который не имел водительских прав, занимался работами по заготовке древесины, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе его деятельности, он допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП тракторист погиб на месте случившегося.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД по НСО

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Фотографии произошедшего появились и в соцсетях. Многие люди ужаснулись тому, что подобная ситуация могла стоить человеку жизни:

— Соболезнования родным.

— Как же так могло произойти? Может, трос слишком сильно затянул?

— Тут дело не в правах. Видимо, это просто ужасное стечение обстоятельств, — пишут люди в комментариях под постом в паблике «АСТ-54».

ИСТОЧНИК KP.RU