2019-10-22T18:12:20+03:00
Происшествия

Под Новосибирском перевернулся трактор: погиб пенсионер

Мужчина занимался заготовкой древесины в лесу
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Тракторист погиб во время заготовки древесины в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСОТракторист погиб во время заготовки древесины в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСО
Изменить размер текста:

В Искитимском районе Новосибирской области погиб тракторист. Трагедия произошла 21 октября, когда водитель, занимаясь заготовкой древесины, опрокинул трактор.

— Вблизи села Усть-Чем в 8 километрах от дороги, 57-летний мужчина за рулем трактора «Беларусь» МТЗ-5, который не имел водительских прав, занимался работами по заготовке древесины, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе его деятельности, он допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП тракторист погиб на месте случившегося.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД по НСО

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД по НСО

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Фотографии произошедшего появились и в соцсетях. Многие люди ужаснулись тому, что подобная ситуация могла стоить человеку жизни:

— Соболезнования родным.

— Как же так могло произойти? Может, трос слишком сильно затянул?

— Тут дело не в правах. Видимо, это просто ужасное стечение обстоятельств, — пишут люди в комментариях под постом в паблике «АСТ-54».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виноваты люди: больной сыч, которого спасали новосибирские волонтеры, умер
Елена Темникова подарит зрителям итальянский суперкар
«Этой ночью скончалась моя мама»: мошенники стали наживаться на смерти
Пропал в аэропорту: в Новосибирске ищут мужчину с чемоданом и в темно-синей куртке
Чтобы бабушка не переживала: подросток убил пенсионерку, а потом попытался покончить с собой
Сходил в гости и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с бородой и в синей куртке
В Новосибирске пройдет форум для начинающих бизнесменов
Неизвестный установил крест на дорожный знак в Новосибирске
Вернулась за помощью: сова дважды прилетела к людям, получив травму на воле
Этот кот устал от предательств: хозяин сделал вид, что поехал в командировку, и сдал Босю в приют
Уступайте место пенсионерам: 72-летняя бабушка разбила на парковке 7 машин
Сотрудник больницы нечаянно взломал сайт правительства Новосибирской области
Эта машина вас разорит: новосибирцу начислили за Bentley 273 тысячи рублей налога
Певицу покалечили в московском салоне красоты
В Новосибирске наградили охранников агентства безопасности «Гвардия»
Сибирячка заживо сгорела на мебельном складе в Новосибирске