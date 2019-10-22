«Этой ночью скончалась моя мама»: мошенники стали наживаться на смерти
Новосибирцы столкнулись с новым видом мошенничества. Со взломанных аккаунтов друзей в соцсетях им приходят скорбные сообщения. Человек пишет, что у него умер родственник и просит занять деньги на похороны. Диалог может звучать следующим образом:
— Этой ночью скончалась моя дорогая мама. Не стало от тромбоэмболии, — пишет вам знакомый.
Вы в ответ, конечно же, сочувствуете. На что получаете жалостливое сообщение:
— Пойми меня правильно, я в безвыходной ситуации, не знаю, к кому уже обратиться, получится дать небольшую сумму в долг до послезавтра? Мне вообще 9700 найти надо сегодня-завтра, будет такая сумма?
Для достоверности «горя» хакеры даже меняют аватарку на взломанной страничке, также могут вывесить грустный статус.
Хакеры нарушают сразу три уголовные статьи. Сотрудник прокуратуры объясняет в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В прокуратуре говорят, что новый вид развода — чистой воды мошенничество — статья 159 УК РФ. Кстати, хакеров можно привлечь и за другое. Главное — вычислить интернет-взломщика.
— Взламывая вашу почту, злоумышленник нарушает охраняемое законом право на частную жизнь и тайну переписки. Здесь можно говорит о 138 статье уголовного кодекса Российской Федерации. А кроме того, у него может быть и 272 уголовная статья. Это — неправомерный доступ к компьютерной информации, — прокомментировал КП-Новосибирск Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.
Диалог с хакером.Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU