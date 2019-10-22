2019-10-22T15:03:22+03:00
Общество

Пропал в аэропорту: в Новосибирске ищут мужчину с чемоданом и в темно-синей куртке

О местонахождении мужчины ничего не известно с 19 октября
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего при перелете Перми в Благовещенск через Новосибирск. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего при перелете Перми в Благовещенск через Новосибирск. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск ищет пропавшего в Новосибирске 39-летнего Колногорова Александра Александровича. Мужчина вылетел из Перми в Благовещенск через Новосибирск на вахту. Последний раз он выходил на связь 19 октября, около восьми вечера находясь в новосибирском аэропорту. С этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным. За помощью к волонтерам обратился брат пропавшего.

— Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, короткие темные волосы, карие глаза, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы и коричневые туфли. С собой у него был чемодан и рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александр Александрович лил вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елена Темникова подарит зрителям итальянский суперкар
«Этой ночью скончалась моя мама»: мошенники стали наживаться на смерти
Чтобы бабушка не переживала: подросток убил пенсионерку, а потом попытался покончить с собой
Сходил в гости и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с бородой и в синей куртке
В Новосибирске пройдет форум для начинающих бизнесменов
Неизвестный установил крест на дорожный знак в Новосибирске
Вернулась за помощью: сова дважды прилетела к людям, получив травму на воле
Этот кот устал от предательств: хозяин сделал вид, что поехал в командировку, и сдал Босю в приют
Уступайте место пенсионерам: 72-летняя бабушка разбила на парковке 7 машин
Сотрудник больницы нечаянно взломал сайт правительства Новосибирской области
Эта машина вас разорит: новосибирцу начислили за Bentley 273 тысячи рублей налога
Певицу покалечили в московском салоне красоты
В Новосибирске наградили охранников агентства безопасности «Гвардия»
Сибирячка заживо сгорела на мебельном складе в Новосибирске