Пропал в аэропорту: в Новосибирске ищут мужчину с чемоданом и в темно-синей куртке

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-22T15:03:22+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск ищет пропавшего в Новосибирске 39-летнего Колногорова Александра Александровича. Мужчина вылетел из Перми в Благовещенск через Новосибирск на вахту. Последний раз он выходил на связь 19 октября, около восьми вечера находясь в новосибирском аэропорту. С этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным. За помощью к волонтерам обратился брат пропавшего.

— Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, короткие темные волосы, карие глаза, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы и коричневые туфли. С собой у него был чемодан и рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александр Александрович лил вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU