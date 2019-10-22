Чтобы бабушка не переживала: подросток убил пенсионерку, а потом попытался покончить с собой

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-22T14:25:45+03:00

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Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который убил свою бабушку и отправился на Бугринский мост, чтобы покончить с собой. Его будет рассматривать Кировский районный суд.

— По версии следствия, 30 июня 2019 года подросток поссорился со своей подругой и, из-за неразделенной любви, он решил покончить жизнь самоубийством на Бугринском мосту. Однако парень вспомнил о своей 70-летней бабушке, которая являлась его опекуном. Он подумал, что из-за его смерти она будет сильно переживать. Поэтому, он решил убить ее, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. — Вечером того же дня парень пришел домой, где он жил вместе с бабушкой, и ударил ее ножом более 21 раза и еще 4 раза ударил ее тупым предметом. Полученные травмы стали для женщины смертельными.

После совершенного убийства, подросток вернулся на Бугринский мост и попытался совершить самоубийство. Но покончить с собой он так и не смог: парня удалось спасти.

Примечательно, что подросток уже стоял учете в органе опеки и попечительства Кировского района. А теперь за совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU