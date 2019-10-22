Сходил в гости и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с бородой и в синей куртке

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-22T12:54:46+03:00

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Поисковый отряд «Маяк» ищет пропавшего в Новосибирске 29-летнего Кабутова Махмадрахима Султонхуджаивича. Мужчина находился в нашем городе временно: приехал погостить у родственников. Как раз после похода в гости к одному из них, 15 октября, он вышел из дома по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе города Новосибирска около десяти часов вечера и пропал. С этого момента его местоположение продолжает оставаться неизвестным, на связь с родными он больше не выходил.

— Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, светлую рубашку и синие брюки. На ногах у него были коричневые туфли на шнурках. Из особых примет поисковики отмечают то, что пропавший носит бороду.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Махмадрахим Султонхуджаивич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU