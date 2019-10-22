В Новосибирске пройдет форум для начинающих бизнесменов

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-22T12:27:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» впервые откроется в Новосибирской области в начале 2020 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мероприятие предназначено для начинающих предпринимателей, а также для тех, кто только задумывается о том, чтобы открыть свое дело. В форуме должны принять участие более 2000 новосибирцев.

Меры поддержки предпринимателей уже обсуждали на пресс-конференции в преддверии форума «Мой бизнес», который пройдет 2 ноября в Новосибирской области.

Заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства регионального минпромторга Ирина Турчак отметила, что наша область уже долгое время сохраняет позицию лидера в Сибирском федеральном округе по количеству малых предприятий — их у нас 142, 7 тысячи. А также по обороту продукции — в 2018 году он составил 1,7 триллионов рублей — и по объемам отгруженной продукции и объемам инвестиций в основной капитал.

Правительство региона также предусмотрело разноплановые меры господдержки предпринимателей, в том числе и в рамках подобные проектов. Субъектам МСП из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение затрат в сфере бытового обслуживания, по договорам лизинга, на приобретение оборудования, проводятся обучающие мастер-классы, семинары, мотивирующие новосибирцев создавать и развивать свое дело.

— Одним из важных мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта, является создание в начале 2020 года в регионе Центра «Мой бизнес», который объединит в себе инфраструктуру поддержки предпринимательства, — передает слова Ирины Турчак Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Это должно значительно облегчить субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к информационному полю и к мерам поддержки, уплотнить сотрудничество с бизнес-сообществами, а также разработать эффективное использование инструментов обратной связи, которые позволят власти своевременно улавливать тенденции в бизнесе.

Пройдет мероприятие в ЦСП «Заря» (Новосибирск, ул. Спортивная, 2а). Перед аудиторией выступят 10 федеральных и 6 региональных спикеров: государственные деятели, успешные бизнесмены и авторы бестселлеров. Принять участие в мероприятии можно совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU