СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-22T11:39:07+03:00

Неизвестный установил крест на дорожный знак в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск"

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Возмущение среди пользователей соцсетей вызвал поступок одного из новосибирцев. Неизвестный прикрепил к дорожному знаку на одной из улиц города православный крест. Фотографию произошедшего местные жители выложили в интернет.

— Неизвестный прикрепил к дорожному знаку православный крест в микрорайоне Пашино, около дома по улице Лейтенанта Амосова, 77, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск».

Крест был установлен на одной из улиц города. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В комментариях под постом многие подписчики группы сочли поступок сибиряка проявления невежества и невоспитанности. А некоторые предположили, что это была просто чья-то очень неудачная шутка.

— Если это шутка, то это великий грех.

— Интересно, это наказуемо?

— Может быть, это очередной памятник около дороги?

— Люди совсем совесть потеряли, — пишут пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU