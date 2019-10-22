Неизвестный установил крест на дорожный знак в Новосибирске
Возмущение среди пользователей соцсетей вызвал поступок одного из новосибирцев. Неизвестный прикрепил к дорожному знаку на одной из улиц города православный крест. Фотографию произошедшего местные жители выложили в интернет.
— Неизвестный прикрепил к дорожному знаку православный крест в микрорайоне Пашино, около дома по улице Лейтенанта Амосова, 77, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск».
Крест был установлен на одной из улиц города. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В комментариях под постом многие подписчики группы сочли поступок сибиряка проявления невежества и невоспитанности. А некоторые предположили, что это была просто чья-то очень неудачная шутка.
— Если это шутка, то это великий грех.
— Интересно, это наказуемо?
— Может быть, это очередной памятник около дороги?
— Люди совсем совесть потеряли, — пишут пользователи социальных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU