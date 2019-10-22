Вернулась за помощью: сова дважды прилетела к людям, получив травму на воле
Центр реабилитации диких животных в Новосибирске сообщил о том, что к ним поступила длиннохвостая неясыть, ей дали кличку Домашняя. У совы серьезные отклонения в здоровье, и ей необходима медицинская помощь.
Сова попала в ЦРХП два раза за одну неделю. Сначала ее принесли люди, к которым на балкон и приземлилась дикая птица. У совы была диагностирована черепно-мозговая травма средней степени тяжести. После терапии птица была возвращена на волю.
— Спустя всего неделю после выпуска, эта нестандартная мадам снова поспешила в жилище к людям, но уже воспользовавшись «парадной» — проникла через подъезд и снова оказалась у нас, — сообщают в ЦРХП. — Но, уже не только с черепно-мозговой травмой, а, как показали более подробные анализы, с более серьезными отклонениями по здоровью. Сейчас птица находится на стационаре и проходит медикоментозную терапию.
Через неделю сову ждут повторные анализы, которые покажут, готова ли птица к повторному выпуску на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU