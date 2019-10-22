Этот кот устал от предательств: хозяин сделал вид, что поехал в командировку, и сдал Босю в приют

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-22T10:58:31+03:00

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«Котик Бося устал от предательств» - с таким комментарием на сайте объявлений выставлен пост о пристройстве животного. История кота такова: трехмесячного котенка с братьями и сестрами подкинули в незнакомый подъезд. Впоследствии, Бося переехал в приют, откуда всего его забрали домой люди.

— Фото из дома отражали идиллию, в которой Бося мурчал, прижимаясь к щеке мужчины. Он стал для котенка и старшим товарищем, и папой, и опорой, — сообщается в объявлении. — Нам казалось, что взаимную любовь между человеком и котом ничто не разрушит. Отношения Боси и хозяина рухнули в связи с 7-ми месячной командировкой. Была ли она, будет ли... Никто не знает точно. Но забирать котю из приюта его любимый человек более не намерен.

Теперь Бося снова находится в приюте, где он вынужден постоянно сидеть в клетке, поскольку не ладит с другими котами. Однако кот не унывает и надеется найти нового хозяина на всю свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU