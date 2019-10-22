Уступайте место пенсионерам: 72-летняя бабушка разбила на парковке 7 машин

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-22T10:50:11+03:00

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Массовое ДТП, виновницей которого стала пенсионерка, произошло во дворе дома №91/1 на улице Выборной. Фотографиями инцидента поделилась подписчица группы «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

72-летняя сибирячка села за руль своего кроссовера SsangYong, но выехать с парковки ей так и не удалось. Она перепутала педали газа и тормоза, из-за чего протаранила задним ходом рядом стоящую Toyota. От удара легковушка отлетела в два других автомобиля. Женщина запаниковала и решила скрыться с места преступления, но вместо этого протаранила еще 4 автомобиля. В итоге ее задержали владельцы разбитых машин.

— Если страховки не хватит, то пенсионный фонд за нее рассчитается, — шутят пользователи социальных сетей.

Остальные комментаторы предлагают нарушительнице переквалифицироваться из водителя в пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU