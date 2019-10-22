Уступайте место пенсионерам: 72-летняя бабушка разбила на парковке 7 машин
Массовое ДТП, виновницей которого стала пенсионерка, произошло во дворе дома №91/1 на улице Выборной. Фотографиями инцидента поделилась подписчица группы «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.
72-летняя сибирячка села за руль своего кроссовера SsangYong, но выехать с парковки ей так и не удалось. Она перепутала педали газа и тормоза, из-за чего протаранила задним ходом рядом стоящую Toyota. От удара легковушка отлетела в два других автомобиля. Женщина запаниковала и решила скрыться с места преступления, но вместо этого протаранила еще 4 автомобиля. В итоге ее задержали владельцы разбитых машин.
— Если страховки не хватит, то пенсионный фонд за нее рассчитается, — шутят пользователи социальных сетей.
Остальные комментаторы предлагают нарушительнице переквалифицироваться из водителя в пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU