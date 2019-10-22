Эта машина вас разорит: новосибирцу начислили за Bentley 273 тысячи рублей налога

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-22T10:13:31+03:00

Эту сумму сибиряку нужно заплатить за 2018 год

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Специалисты Управления федеральной налоговой службы рассказали, налог на какие машины существенно облегчит кошельки сибиряков. Цифры внушительные.

Например, владелец люксового внедорожника Bentley Bentayga 2016 года выпуска уплатит в бюджет 273 тысячи рублей. Сопоставимые суммы заплатят водители других, не менее престижных машин.

— Сумма начисленного налога за автомобиль Мерседес-Бенц AMG GLS 63 (2017 год выпуска, мощность двигателя 585 л с, средняя стоимость 10-15 млн рублей) составляет 263,25 тыс рублей. За автомобиль Ленд Ровер Рендж Ровер (2016 год выпуска, мощность двигателя 510 л с, средняя стоимость 10-15 млн рублей) сумма транспортного налога за 2018 год составила 229,5 тыс рублей, — делится цифрами пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

Ко всем этим автомобилям применен максимальный повышающий коэффициент - 3: он применяется для машин, которые дороже 10-15 миллионов рублей и не старше 10-20 лет. Всего в Новосибирской области 54 автомобиля, которые подпадают под этот коэффициент, но только 21 машина принадлежит частному лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU