Эта машина вас разорит: новосибирцу начислили за Bentley 273 тысячи рублей налога
Специалисты Управления федеральной налоговой службы рассказали, налог на какие машины существенно облегчит кошельки сибиряков. Цифры внушительные.
Например, владелец люксового внедорожника Bentley Bentayga 2016 года выпуска уплатит в бюджет 273 тысячи рублей. Сопоставимые суммы заплатят водители других, не менее престижных машин.
— Сумма начисленного налога за автомобиль Мерседес-Бенц AMG GLS 63 (2017 год выпуска, мощность двигателя 585 л с, средняя стоимость 10-15 млн рублей) составляет 263,25 тыс рублей. За автомобиль Ленд Ровер Рендж Ровер (2016 год выпуска, мощность двигателя 510 л с, средняя стоимость 10-15 млн рублей) сумма транспортного налога за 2018 год составила 229,5 тыс рублей, — делится цифрами пресс-служба УФНС по Новосибирской области.
Ко всем этим автомобилям применен максимальный повышающий коэффициент - 3: он применяется для машин, которые дороже 10-15 миллионов рублей и не старше 10-20 лет. Всего в Новосибирской области 54 автомобиля, которые подпадают под этот коэффициент, но только 21 машина принадлежит частному лицу.
ИСТОЧНИК KP.RU