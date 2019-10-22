2019-10-22T09:08:07+03:00
Общество

Певицу покалечили в московском салоне красоты

Девушка из Новосибирска пришла на процедуры, а ушла с разбитым лицом
Анна ПАШАГИНА
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Врач наносила удары девушки руками. Фото: личная страница герояВрач наносила удары девушки руками. Фото: личная страница героя
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Певица из Новосибирска обвинила мастера столичной клиники красоты в избиении. Девушка пришла в салон косметологии на безобидные процедуры, но все закончилось плачевно.

— Врач вынесла препарат без официальной коробки в пластиковом холдере, — рассказывала девушка у себя на страничке. — Я задала вопрос об отсутствии фирменной коробки и опознавательных знаков бренда.

Врач отреагировала агрессивно. Вместо того, чтобы избежать конфликта ответила грубо: «Встала и пошла вон!». Сибирячка решила начать снимать хамство косметолога на камеру, а косметолог выхватила телефон из рук.

— Врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу — носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение, — пишет девушка. — Затем вбежали администраторы : одна держала меня, а вторая пыталась оттащить врача.

У девушки косметолог отобрала телефон.

На место случившегося были вызваны скорая и полиция. На данный момент у девушки сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и перелом носа.

Сибирячку избили в московском салоне красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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