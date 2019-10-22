Певицу покалечили в московском салоне красоты
Певица из Новосибирска обвинила мастера столичной клиники красоты в избиении. Девушка пришла в салон косметологии на безобидные процедуры, но все закончилось плачевно.
— Врач вынесла препарат без официальной коробки в пластиковом холдере, — рассказывала девушка у себя на страничке. — Я задала вопрос об отсутствии фирменной коробки и опознавательных знаков бренда.
Врач отреагировала агрессивно. Вместо того, чтобы избежать конфликта ответила грубо: «Встала и пошла вон!». Сибирячка решила начать снимать хамство косметолога на камеру, а косметолог выхватила телефон из рук.
— Врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу — носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение, — пишет девушка. — Затем вбежали администраторы : одна держала меня, а вторая пыталась оттащить врача.
У девушки косметолог отобрала телефон.
На место случившегося были вызваны скорая и полиция. На данный момент у девушки сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и перелом носа.
Сибирячку избили в московском салоне красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU