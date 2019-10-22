«Хоть где-то каток залили»: в Ленинском районе произошёл прорыв теплотрассы

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-22T07:34:43+03:00

Даже в прорыве теплотрассы можно найти что-то хорошее. Фото: служба эвакуации «АСТ-54».

Новосибирцы ищут в этом хоть что-то хорошее

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Ночью во вторник, 22 на улице Забалуева 2, произошел прорыв теплотрассы. Фотографиями произошедшего поделился подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Он добавляет, что летом на этом участке уже проводили ремонт.

Из-за ЧП на теплотрассе дорогу затопило горячей водой. На морозе она превратилась в лед, который покрыл всю дорогу. Однак пользователи социальных сетей стараются увидеть хоть что-то хорошее в произошедшем.

— Ура! Хоть где-то каток залили. А то в «Локомотиве« никак не могут массовое катание запустить, — шутит один из комментаторов.

По сообщению пресс-службы «Сибирской генерирующая компании», сейчас там проводится устранение неполадки после аварийного отключения. По плану, горячая вода вернется к жителям улицы Забалуева сегодня в 17.45.

ИСТОЧНИК KP.RU