«Хоть где-то каток залили»: в Ленинском районе произошёл прорыв теплотрассы
Ночью во вторник, 22 на улице Забалуева 2, произошел прорыв теплотрассы. Фотографиями произошедшего поделился подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Он добавляет, что летом на этом участке уже проводили ремонт.
Из-за ЧП на теплотрассе дорогу затопило горячей водой. На морозе она превратилась в лед, который покрыл всю дорогу. Однак пользователи социальных сетей стараются увидеть хоть что-то хорошее в произошедшем.
— Ура! Хоть где-то каток залили. А то в «Локомотиве« никак не могут массовое катание запустить, — шутит один из комментаторов.
По сообщению пресс-службы «Сибирской генерирующая компании», сейчас там проводится устранение неполадки после аварийного отключения. По плану, горячая вода вернется к жителям улицы Забалуева сегодня в 17.45.
ИСТОЧНИК KP.RU