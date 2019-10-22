2019-10-22T06:52:19+03:00
Происшествия

В Новосибирске посетителей торгового центра «Континент» эвакуировали из-за задымления

К счастью, никто не пострадал
Ахрор АБДУРАЗАКОВ
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Посетителей оперативно эвакуировали.Посетителей оперативно эвакуировали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Подписчики новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что в торговом центре «Континент» в Ленинском районе сработала пожарная сигнализация.

- По громкой связи сообщили о задымлении в одном из помещений, после чего все посетители и весь персонал здания были эвакуированы, - рассказывают очевидцев на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Люди ожидали возобновления работы торгового центра на улице. Через некоторое время посетителей и персонал запустили обратно в здание.

Сейчас сибиряки обсуждают произошедшее в соцсетях:

- В 9 утра в «Гиганте» на Бердском шоссе тоже сообщали о задымлении в одном из помещений и предлагали без суеты выйти из здания. Поскольку дыма никто не увидел и не почувствовал, покупатели и персонал магазина даже не дернулись. Просто проигнорировали оповещение, а минут через 5 оповещение заглохло, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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