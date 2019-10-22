2019-10-22T05:21:05+03:00
Экономика

Frank RG признал лучшими карты Альфа-банка с программами лояльности

За лучшую линейку карт с reward-программами Альфа-Банк получил награду Frank Banking Reward Award 2019. По мнению экспертов, банковские продукты отличает простота и удобство использования
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Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Результаты исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019» аналитическая компания Frank RG представила 18 октября. Специалисты изучили, какие конкретно программы лояльности банки готовы предложить своим клиентам. Участниками исследования стали 38 финансовых организаций и ряд крупных российских компаний.

В основе рейтинга – расчет выгоды для клиента. Этот показатель складывается из суммы вознаграждения, которое держатель карты с reward-программой получил за два год пользования продуктом. Расходы на обслуживание карты не учитываются.

– В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества, – отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

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